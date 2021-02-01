مجموعة من أنصار مولودية الجزائر تعتدي على مقر شركة سوناطراك

قامت مجموعة من أنصار مولودية الجزائر هذا الاثنين بتخريب واجهة مقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، مالكة أغلبية أسهم النادي، احتجاجا على الفترة السيئة التي يمر بها الفريق حاليا، حسب عدة فيديوهات مصورة تداولتها منصات التواصل الإجتماعي.

ورمى حوالي 50 مناصرا بالمقذوفات على زجاج واجهة المقر الرسمي الكائن ببلدية حيدرة بالعاصمة، طالبين إدارة المؤسسة النفطية الوطنية بالرحيل الفوري عن مقاليد حكم "العميد".

وأوضحت مقاطع فيديو مصورة من داخل المقر، الأضرار المادية التي تعرضت إليها المنشأة بسبب شغب الأنصار.

وتأتي أعمال التخريب تزامنا مع الفترة السيئة التي يمر بها الفريق بالبطولة الوطنية، بحصيلة نقطتين من أصل تسع نقاط في آخر ثلاث جولات.

ويحتل فريق مولودية الجزائر الصف الثالث في سلم الترتيب العام بمعية شباب بلوزداد بمجموع 19 نقطة، وبفارق خمس خطوات عن المتصدر وفاق سطيف. وتمتلك المولودية لقاء متأخرا ستخوضه يوم الأربعاء في بشار أمام شبيبة الساورة.