بوقدوم يتحادث هاتفيا مع أبو الغيط حول آخر المستجدات على الساحة العربية

تحادث وزير الشؤون الخارجية ، السيد صبري بوقدوم ، اليوم الاثنين، هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حول آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة.

وقال السيد بوقدوم، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع توتير، "تواصلت اليوم هاتفيا مع أخي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حول آخر المستجدات على الساحة العربية والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة".