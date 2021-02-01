مولودية الجزائرتجدد الثقة في مدربها نبيل نغيز

جددت إدارة مولودية الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، ثقتها في المدرب نبيل نغيز، فيما طلبت منه "تصحيح الوضعية بسرعة"، بداية من المباراة المقبلة المقررة يوم الأربعاء بملعب شبيبة الساورة (30ر14 سا)، حسبما علمته "وأج" اليوم الاثنين، من رئيس مجلس الإدارة عبد الناصر الماس.

وصرح ألماس لـ "وأج"، قائلا: "التقينا مع نغيز صباح الاثنين، لمناقشة الوضع الحالي للفريق، الذي يمر بفترة سيئة من حيث النتائج.والفريق أمام حتمية تحقيق الاستفاقة و تصحيح الوضعية بداية من المباراة القادمة.لذا جددنا الثقة في المدرب نغيز وعليه إيجاد الحلول".

وبعد بداية جيدة للموسم الكروي الحالي، توقفت مسيرة النتائج الإيجابية للمولودية، بحصيلة تنازلية: تعادلين على ميدانها وخسارة خارج الديار في الجولات الثلاث الماضية.

وأضاف: "نبيل نغيز كان متجاوبا معنا خلال هذا اللقاء، وعبرنا له عن عدم رضانا بعد تصريحاته للصحافة على الساخن، بخصوص ضرورة تسوية الوضع المالي للاعبين...أريد أن أوضح أن حقوق اللاعبين مضمونة وسيتم تسويتهم عاجلا أم آجلا ، وبالطبع، نحن نمر بأزمة مالية مثل معظم الأندية، لكن الإنفراج سيكون قريبا".

أدين أعمال الشغب التي تعرض لها مقر سوناطراك"

وفي تعليقه على أحداث الشغب التي وقعت يوم الاثنين بمقر المديرية العامة لسوناطراك، أدان عبد الناصر الماس، بشدة الأعمال التخريبية "التي ارتكبها أنصار مغرر بهم".وقال المسؤول: "إنني أدين هذه الأحداث التي تشوه صورة النادي. واضاف موضحا ان :"هؤلاء المشجعون يتم التغرير بهم من قبل أشخاص سيعرفون أنفسهم، فهم يصطادون في المياه العكرة".

وقامت مجموعة من أنصار مولودية الجزائر، اليوم الاثنين بحيدرة (الجزائر العاصمة)، بتخريب واجهة مقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، المالكة لأغلبية أسهم النادي، احتجاجا على الفترة السيئة التي يمر بها الفريق من الناحية الفنية، حسب مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص مستقبله على رأس النادي، أكد رئيس مجلس إدارة "العميد" أنه لم يفكر في الاستقالة، مشيرا أنه يتحمل مسؤولياته بالكامل.وكشف قائلا :" لقد تم تكليفي بهذه المهمة من قبل مسؤولي شركة سوناطراك، فأنا أعمل بحسن نية للنجاح في عملي.أما إذا قررت سوناطراك تكليفي بمهمة أخرى، فأنا مستعد لتحمل مسؤولياتي".