والي سوق اهراس : نأمل في خلق سوق مشتركة في المناطق الحدودية الجزائرية التونسية

كان موضوع تعزيز التعاون الثنائي المشترك ودعم اواصر التعاون الاقتصادي وتعزيز وترقية حجم المبادلات التجارية عبر المعابر الحدودية البرية الجزائرية - التونسية محور اللقاء الذي جمع قنصل الجمهورية التونسية بعنابة صالح الشابي مع والي سوق اهراس بهدف دفع التعاون الثنائي المشترك .

ووصف قنصل الجمهورية التونسية العلاقات بين البلدين بالاستثنائية والمتميزة ومتأصلة في التاريخ ولزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لأخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كانت احسن دليل ولهي دفعة جديدة للتعاون بين البلدين ".

من جهته اعتبر والي سوق اهراس ، الوناس بوزقزة ، :" العلاقات بين البلدين والشعبي انما تنم عن حجم الارث الثقافي والتاريخي والاجتماعي الذي يربط البلدين مؤكدا على اهمية تعزيز اواصر التعاون الثنائي وإمكانية خلق سوق مشتركة على مستوى المناطق الحدودية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية