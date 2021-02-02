حوادث المرور: 18 قتيلا و أزيد من 1150 جريح في ظرف أسبوع

أودت حوادث المرور, في الأسبوع الأخير من جانفي المنصرم, بحياة 18 شخصا كما تسببت في إصابة أزيد من 1150 آخرين, حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية, هذا الثلاثاء, في بيان لها.

وأشارت الحصيلة الأسبوعية الخاصة بالفترة ما بين 24 و 30 يناير الفارط إلى إحصاء 967 حادث مرور, أسفر عن "وفاة 18 شخصا و جرح 1159 آخرين".

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية البليدة بوفاة شخصين و جرح 48 آخرين في 47 حادث مرور سجل خلال هذه الفترة.

وعموما, أحصت وحدات الحماية المدنية "20657 تدخلا إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين, شمل حوادث المرور و الحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي و إخماد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات".

ففي مجال إخماد الحرائق, على سبيل المثال, قامت وحدات الحماية المدنية بـ" 893 تدخلا, سمح بإطفاء 596 حريقا من مختلف الأصناف".

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, قامت هذه الوحدات, خلال الفترة المذكورة آنفا, وعبر كافة التراب الوطني بـ" 217 عملية" تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية ي لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

كما أجرت, في نفس الإطار, "289 عملية تعقيم عامة" عبر كافة الولايات, مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة و المجمعات السكنية والشوارع, علما أنه تم تخصيص "895 عون حماية مدنية بمختلف الرتبي بالإضافة إلى 160 سيارة إسعاف و 80 شاحنة مضخة" لهاتين العمليتين, يضيف ذات المصدر.