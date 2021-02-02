وزير الفلاحة للإذاعة: نتائج تطبيق خارطة الطريق الوزارية 2020-2024 ايجابية لحد الآن

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حميداني أن ما تحقق لحد الآن في مجال تطبيق ما تضمنته خارطة الطريق الوزارية 2020-2024 ايجابي على العموم .

وأكد خلال اليوم الثاني من زيارة العمل و التفقد لقالمة ان زيارته لهذه الولاية جاءت للوقوف على ما تجسد من مشاريع على ارض الواقع بالولاية و المسطرة ضمن المخطط الخماسي للوزارة لنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي تعول عليه الجزائر الجديدة ان يكون قطاعا بديلا عن قطاع المحروقات.

و قال الوزير لدى نزوله ضيفا على أمواج إذاعة الجزائر من قالمة انه تم تحقيق ما وعدت به مصالح وزير الفلاحة و التنمية الريفية بخصوص بذور البطاطا و تقليص فاتورة الاستيراد بـ 50 بالمائة حاليا و الوصول إلى توفير 70 بالمائة من بذور البطاطا المحلية آفاق ،2024 خاصة وان الجزائر تحوز على كافات القدرات والكفاءات، و هو ما تم ملاحظاته على مستوى إحدى المستثمرات الفلاحية ، مشيرا إلى أن التخلص النهائي من استيراد البذور سيكون خلال سنة أو سنتين على الأكثر.

و فيما يخص السلجم الزيتي قال الوزير انه "يجب تطوير هاته الزراعة في الجزائر، لما تمثله من عبء ثقيل على مستوى النفاقات العمومية ولا سيما في الظرف الحالي الذي يعيشه العالم جراء تفشي جائحة كورونا و التي ألهبت أسعار بعض المواد الأساسية.

و أفاد أن "تطوير كل من زراعة السلجم الزيتي التي تسيير بشكل جيد و الذرة و كذا شعبة الحليب ليس اعتباطيا بل هو تحدي ترفعه الدولة الجزائرية لتدعيم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتوجب متابعة تقنية من خلال إرشاد الفلاحين ".

و في رده على سؤال حول مدى تجسيد برنامج الزراعة السكرية الذي تضمنته خارطة الطريق 2020-2024 أوضح وزير الفلاحة أن "التجارب التي تجري حاليا للوقوف على مدى ملائمة أصناف هذه الزراعة ، أثبتت نجاح أربعة إلى ستة أصناف وأن الرهان الحقيق لإنجاح هذه الزراعة مرتبط بجانب التحويل" وأكد إحصاء متعاملين اثنين في الوقت الراهن.

و صرح حميداني بشان توقيف استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة بان دائرته الوزارية بصدد التحضير للشهر الكريم من خلال الوقوف على مدى توفر المنتجات الفلاحية وبأسعار تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن.

هذا و كشف وزير الفلاحة عن إعادة فتح أسواق بيع الماشية رسميا خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن هذا القرار جاء في الوقت الذي فتحت فيه عدد من الأسواق أبوابها بناءً على تعليمات الولاة ببعض من ولايات الوطن.