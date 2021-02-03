كورونا : 19 ولاية تقرر تعديل مواقيت الحجر المنزلي من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا

أصدرت 19 ولاية معنية بالحجر الصحي في اطار التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كوفيد-19, قرارات خاصة بتعديل توقيت الحجر الجزئي من الساعة العاشرة ليلا (بدلا من الثامنة) الى الخامسة صباحا من اليوم الموالي, وهي سارية المفعول ابتداء من هذا الأربعاء.

وجاء في مختلف القرارات الولائية التي صدرت مساء أمس الثلاثاء من غالبية الولايات المعنية, أن تعديل مواقيت الحجر جاء بناء على تعليمة من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, و أن ذلك تم في اطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية بخصوص تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

و يتعلق الأمر بالولايات التي خصها بيان مصالح الوزير الأول الصادر يوم السبت الماضي (30 جانفي) المتعلق بتمديد الحجر الجزئي المنزلي على 19 ولاية من الساعة الثامنة مساءا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي ابتداء من يوم الاحد (31 جانفي) و لمدة 15 يوما.

وحدد نفس البيان تطبيق إجراء الحجز الجزئي الـمنزلي على ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان.

كما جاء في البيان أن بإمكان الولاة, بعد موافقة السلطات الـمختصة, اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

وجاء تعديل مواقيت الحجر الصحي الجزئي للولايات الـ 19 تطبيقا لبيان الحكومة, و عللت مختلف البيانات الولائية التي صدرت في هذا الشأن, قرار تعديل مواقيت الحجر ب "التحسن النسبي الذي تعرفه الوضعية الوبائية".

و قررت نفس الولايات إعادة فتح القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية, و أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ, كما قررت تمديد أوقات نشاط المتاجر الى غاية الساعة التاسعة ليلا و ذلك بالنسبة لتجارة الأجهزة الكهرو-منزلية, الأدوات المنزلية والديكورات, المفروشات وأقمشة التأثيث, لوازم الرياضة, الألعاب واللعب.

كما قررت إعادة فتح أماكن تمركز الأنشطة التجارية, بالإضافة الى قاعات الحلاقة رجال ونساء, المرطبات والحلويات, المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع على أن تقتصر أنشطتها على البيع المحمول فقط.

وأوضحت نفس القرارات أن التراخيص الصادرة عن مصالحها تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة الى استصدار تراخيص جديدة.

للاشارة, فقد أصدرت ولاية جيجل بيانا ثانيا يقضي بإعادة فتح اسواق المواشي على مستوى اقليم الولاية مع الاحترام الصارم لبروتوكول الوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

و بدورها, قررت مصالح ولاية تبسة, في بيان خاص, إعادة فتح أسواق المواشي عبر إقليم الولاية مع الحرص على الاحترام الصارم لبروتوكول الوقاية للحد من انتشار الوباء, وحددت مواقيت وأيام إعادة فتح الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي ببلديات تبسة والشريعة وبئر العاتر وبئر مقدم.

ومن جهتها قررت ولاية بسكرة تمديد منع تجمعات الأشخاص عبر إقليم الولاية لاسيما التجمعات العائلية على غرار حفلات الزواج والختان بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة عبر المؤسسات والهيئات المختلفة.