إبراهيم عمراني للإذاعة:قرار فتح أسواق المواشي سيؤدي إلى ضبط أسعار اللحوم الحمراء

تستأنف سوق المواشي نشاطها الأسبوع المقبل حيث رحب الموالون بهذا القرار الذي يأتي قبيل حلول شهر رمضان ما من شأنه ضمان تموين السوق باللحوم الحمراء

وفي هذا الصدد توقع نائب رئيس فيدرالية مربي المواشي إبراهيم عمراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء أن فتح الأسواق سيبعث الحيوية خاصة في تجارة اللحوم الحمراء وكذا ضبط أسعار السوق في هذه المادة على اعتبار أن الإنتاج المحلي يغطي 60 بالمائة من الطلب.

ومن المنتظر أن تفتح أسواق المواشي وسط إجراءات وقائية مشددة نظرا لاستقطابها العديد من المواطنين تدابير يدركها موالو ولايتي النعامة وتيارت الذين ثمنوا بدورهم القرار وأكدوا التزامهم بتدابير الوقاية ضد فيروس كورونا

المصدر:الإذاعة الجزائرية