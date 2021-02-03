"إيتوزا" تعلن عن تمديد سير الحافلات الى غاية السابعة مساء

﻿أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا"، هذا الأربعاء، عن تمديد أوقات سير الحافلات الى غاية السابعة مساء.

وجاء في منشور للمؤسسة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك " نظرا لتعليمات الوزارة الأولى بتغيير أوقات الحجر الصحي في ولاية الجزائر من 22 سا ليلا إلى الساعة 5 صباحا، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها عن تمديد أوقات سير حافلات الجزائر وسيكون أخر انطلاق على الساعة 19سا مساء بدلا من الساعة 18سا".

ودعت المؤسسة في منشورها مستعملي الحافلات إلى احترام التدابير ومعايير السلامة طيلة الرحلة للحفاظ على سلامة الركاب.