عـطـار : نسبة الإمتثال لاتفاق خفض الإنتاج بلغت 99 بالمائة في ديسمبر 2020

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الأربعاء، أن معدل الإمتثال لحصص الانتاج المقررة ضمن إتفاق الخفض الانتاجي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحلفائها، أوما يعرف بمجموعة "أوبك+"، بلغ 99 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2020.

وأوضح عطار في تصريح صحفي عقب الدورة الـ 26 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول أوبك+ التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي، ان نسبة امتثال الدول اعضاء في منظمة أوبك بلغت 103 بالمائة في ديسمبر الماضي في حين وصلت نسبة امتثال الدول خارج منظمة أوبك الى 93 بالمائة وهذا ما يعني أن نسبة امتثال الإجمالية بلغت 99 بالمائة.

ووصفت اللجنة الوزارية هذا الأداء بـ"الإيجابي" غير أنها ناقشت خلال هذا الاجتماع آليات تعويض الزيادة الانتاجية بالنسبة للدول التي لم تلتزم بحصصها في الخفض، على ان تعوض هذه الزيادة خلال أشهر فيفري ومارس لتصل الى نسبة امتثال 100 بالمائة، حسب الوزير.

وفي نفس السياق، ثمن السيد عطار المجهودات المبذولة من طرف دول أوبك وغير اوبك منذ اتفاق ابريل الماضي حيث سمحت بخفض المخزونات النفطية لدى الدول المستهلكة وبرفع اسعار البرميل لتصل اليوم الى أكثر من 57 دولار للبرميل، معتبرا ذلك "نتيجة مرضية وايجابية" على الرغم "من استمرار تفشي وباء كورونا وظهور سلالة جديدة للفيروس".

وذكر الوزير ايضا بأن الاجراءات التي اتخذتها الدول المصدرة للنفط بداية من سبتمبر 2016 من خلال اتفاق الجزائر ساهمت في انخفاض المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 2،1 مليار برميل مما ساعد على استقرار سوق النفط وتسريع عملية إعادة التوازن بين العرض والطلب.

وفيما يخص افاق الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، لم يستبعد وزير الطاقة استمرار ارتفاع سعر البرميل ليستقر ما بين 50 الى 60 دولار هذه السنة، داعيا الدول المصدرة للاستمرار في الالتزام بسقف الانتاج المحدد والتعويض عندما يقتضي الامر عن الفائض المسجل في الشهر الاخيرة.

وكانت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ وافقت في شهر ديسمبر الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج، ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف التحالف 7،2 مليون برميل يوميا بدلا من 7،7 مليون برميل يوميا.

وخلال اجتماع جانفي قرر وزراء التحالف الابقاء على نفس المستوى مع منح استثناء لروسيا وكزاخستان بزيادة انتاجهما بإجمالي 75 الف برميل يوميا بالنظر للظروف المناخية خلال فصل الشتاء في البلدين.