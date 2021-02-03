هجمات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة مواقع متفرقة لجيش الاحتلال المغربي

تتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة مواقع وتخندقات جنود الاحتلال المغربي خلف الجدار الرملي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية الاربعاء.

وأورد البيان العسكري رقم 83 ، أن يومَ "أمس ونهارَ اليوم تم تنفيذ أقصاف مركزة قامت بها وحدات من الجيش الصحراوي في مواقع متفرقة من جدار العار المغربي".

وخلال اليوم، "استهدف مقاتلو الجيش الصحراوي قواعد ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي ، في خمس مواقع وهي ، منطقتي أگرارة الفرسيك بقطاع المحبس و أم أد?ن بقطاع البگاري، و كذا منطقتي أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة و لكصيبيين بقطاع الفرسية، بالاضافة الى منطقة أم أدكن بقطاع البكاري التي قصفت مرتين خلال نفس اليوم".

وتستمر هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الرملي وفقا لوزارة الدفاع الصحراوية .