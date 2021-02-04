البروفيسور زيتوني للإذاعة : الجزائر تحصى سنويا 60 ألف حالة إصابة بداء السرطان

كشف منسق المخطط الوطني لمكافحة السرطان البروفيسور، مسعود زيتوني، أن الجزائر تحصى سنويا 60 ألف حالة إصابة جديدة بداء السرطان.

وأوضح زيتوني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس، بمناسبة إحياء الجزائر -وعلى غرار دول العالم- لليوم العالمي لمكافحة السرطان والذي يصادف الرابع من فيفري من كل سنة أن "هذا المرض الخبيث يتسبب في ما بين 25 ألف و30 ألف وفاة " مشيرا إلى أن "النمط المعيشي، على غرار الغداء الغير الصحي والتدخين، يعتبر من العوامل التي تساهم في تفاقم هذا المرض".

من جهته، يرى البروفيسور عدة بونجار رئيس مصلحة طب الأورام بمركز مكافحة السرطان بالبليدة أن "الوقاية من خلال الكشف المبكر تعتبر من الحلول الممكنة للتقليل من نسبة الإصابات والوفيات وهذا بنسبة 20 بالمائة".

من جانبهاـ كشفت رئيسة جمعية الأمل لمرضى السرطان، حميدة كتاب أن "جائحة فيروس كورونا زادت من معاناة المرضى، بسبب ندرة الأدوية" وأضافت أن "هناك تراجعا كبيرا في عدد المرضى المتكفل بهم" كما أن إنعدام إمكانيات التنقل زاد الطين بلة".

يذكر أن الجزائر تحيي اليوم العالمي لسرطان بأهداف تصبوا إلى تحسين ظروف التكفل بهذه الشريحة ومن التقليل من حالات الإصابة.