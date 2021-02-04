كأس افريقيا 2023 لأقل من 17 سنة: الوزارة تعطي الضوء الأخضر لترشح الجزائر لاستضافة الدورة

وافقت وزارة الشباب والرياضة على ترشح الجزائر لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 لأقل من 17 سنة، حسبما أعلنت عنه هذا الخميس الاتحادية لكرة القدم "الفاف" على موقعها الرسمي.

وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها ''الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي تقدمت بطلب في هذا الاتجاه، ستقوم بالإجراءات اللازمة من أجل ضمان عرض وترويج أفضل لملف الترشح''.

وفيما يخص الطلب الرسمي الذي تقدمت به "الفاف" إلى وزارة الشباب والرياضة لاستضافة نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية لطبعة 2021/2020، فهو محل دراسة، حسبما علم من الهيئة الفدرالية.

ويأتي هذا الطلب، بعد فتح "الكاف" باب الترشح أمام الدول الراغبة في إستضافة نهائي منافستي الأندية القارية في النسخة الحالية.

للإشارة، فان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اعلنت يوم 18 جانفي 2021 عن فتح باب تقديم طلبات استضافة المباريات النهائية لمسابقات ما بين الأندية (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية) للموسم 2020/ 2021 والمقررة شهر جويلية المقبل.

يذكر أنه منذ الموسم الفارط، قررت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اجراء نهائيي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، من مباراة واحدة.

ويلعب نهائيا، كأس الكونفدرالية في 10 جويلية المقبل ورابطة الابطال في 17 جويلية المقبل، غير ان "الكاف" تحتفظ بالحق في تغيير التواريخ المذكورة.