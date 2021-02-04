بلمهدي : ملف استئناف رحلات العمرة "غير مطروح أساسا للنقاش في الوقت الراهن"

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالبليدة أن ملف استئناف رحلات العمرة "غير مطروح أساسا للنقاش في الوقت الراهن"، في ظل تواصل غلق المجال الجوي للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضح السيد بلمهدي في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم للولاية أن "ملف دراسة إمكانية استئناف رحلات العمرة غير مطروح للنقاش أساسا في الوقت الحالي" في ظل تواصل غلق الجزائر لمجالها الجوي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أن دائرته الوزارية "ليست مستعجلة لفتح النقاش حول هذا الموضوع في ظل تواصل تفشي هذه الجائحة" لافتا إلى أن الاهتمام منصب حاليا "على الحفاظ على صحة المواطنين".

وقال ذات المسؤول أن الجزائر أضحت "مثالا يحتذى به من قبل العديد من دول العالم من حيث إجراءات الوقاية والحماية المتخذة من قبل السلطات العليا للبلاد على غرار تواصل غلق المجال الجوي".

وفي هذا الصدد أكد السيد بن مهدي أن تعميم فتح جميع المساجد على المستوى الوطني "متوقف على استقرار الوضعية الصحية وكذا مدى انضباط المواطنين"، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت عقب تراجع حالات الإصابة في دراسة إمكانية فتح المساجد التي تناهز طاقة استيعابها ال250 مصلي وكذا تلك المتواجدة بالقرى، في حالة تواصل حالة الانضباط المسجلة على مستوى مختلف مساجد الجمهورية.

وفي سياق متصل تطرق الوزير إلى دور الإمام في إقناع وتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.

وأشرف الوزير اليوم على تدشين خمسة مساجد جديدة تتراوح طاقة استيعابها ما بين 1500 و4000 مصلي موزعة على مستوى كل من بلديات الأربعاء وبوقرة (شرق) ووادي العلايق (شمال) وموزاية (غرب) ليرتفع بذلك عدد المساجد على مستوى الولاية إلى 346 مسجد.

كما أشرف في نهاية زيارته على تدشين المركز الثقافي الإسلامي ببلدية بني مراد والتي اعتبرها إلى جانب المساجد التي أشرف على تدشينها، إضافة للجزائر الجديدة التي "يقلق استقرارها البعض"، كما قال، مؤكدا على دور الأئمة والعلماء والمشايخ في توجيه وتوعية المواطنين لكي يبقى أبناء هذا الوطن "يدا واحدة".

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