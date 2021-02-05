بوقدوم : الاتحاد الافريقي يصادق على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أن الاتحاد الافريقي صادق مساء أمس الخميس، على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة خلال الفترة ما بين 2024-2025.

وذكر بوقدوم في تغريدة على حسابه على "تويتر" مساء الخميس، أن أشغال الدورة ال38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي شارك فيها، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، "اختتمت بالتأكيد على مصادقة الاتحاد الافريقي على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الامن الاممي خلال الفترة 2024-2025".

و أضاف السيد بوقدوم في تغريدته أن المجلس التنفيذي "شدد على ضرورة التمسك بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي".

وخلال مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أشار السيد بوقدوم خلال مداخلته إلى "حرص الجزائر الدائم على أداء التزاماتها كاملة وفي وقتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم إيمانا منها بمبدأ التضامن والتقاسم العادل للأعباء وسعيا منها لتحقيق أهداف القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة"، حسبما بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وعلى مدى يومين من الاشغال، بحث المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، مجموعة من التقارير منها ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية القارية الإفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، وعروض حول أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي خلال السنة الفارطة، كما وقف المجلس على التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاتحاد الإفريقي.

و انعقدت أشغال الدورة ال 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، تحضيرا لأعمال الدورة العادية ال 34 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستنطلق غدا السبت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، تحت شعار " الفنون والثقافة والتراث، ركائز تأسيس بناء إفريقيا التي نريدها" و تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يتم خلال القمة انتخاب الأعضاء الجدد لجملة من أجهزة المنظمة القارية على رأسهم المفوضين الستة في الجهاز التنفيذي للاتحاد.

ومن خلال الانتخابات سيتم لأول مرة دمج لجنة الشؤون السياسية ولجنتا السلم والأمن مع بعض ما سيجعل منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي للأمن والسلم أكثر وزنا حيث يسمح الدمج الجديد، للمفوض بإدارة وتسيير الخلافات السياسية وقضايا عدم الاستقرار في القارة ، مثل الاحتجاجات على نتائج الانتخابات.