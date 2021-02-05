أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 13 شهرا و خام برنت يبلغ 59 دولارا

واصلت أسعار النفط الخام في مكاسبها من حيث الأسعار لليوم الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوى في 13 شهرا عند 59 دولارا، بفعل نجاح اجتماع اللجنة الوزراية لـ"أوبك+"، التي قامت بتقييم مدى الامتثال لحصص خفض الإنتاج.

كما تلقت الأسعار دعما من انخفاض المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي وتراجع المخزونات الصينية لأقل مستوى منذ عام، إضافة إلى انتشار لقاحات كورونا الجديدة وسط مؤشرات على تعاف تدريجي في مستوى الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.

وكانت الاجتماعات الفنية السابقة للاجتماع الوزاري لـ"أوبك+" قد رجحت أن ينضب فائض النفط بحلول منتصف العام بعد تخفيضات الإنتاج الأحادية من جانب السعودية، كما كشفت بيانات لـ"مورغان ستانلي" عن أن المخزونات قد انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل يوميا خلال الـ30 يوما الماضية.

وسجل خام برنت أعلى مستوى في عام عند 59 دولارا للبرميل، بعدما أظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة انخفاض المخزونات التجارية لأدنى مستوى منذ مارس 2020.

وارتفع الخام الأمريكي 5ر0 في المائة، إلى مستوى 56.23 دولار، من مستوى الافتتاح عند 93ر55 دولار.

وصعد خام برنت 0.6 في المائة إلى مستوى 59.00 دولار، للبرميل الأعلى منذ فيفري 2020، من مستوى الافتتاح عند 58.66 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 58.46 دولار.

وفي بيانات رسمية، أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بنحو 1 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 29 جانفي، في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، لتتجاوز توقعات السوق انخفاضا بنحو 0.6 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي، فقد استقر الأسبوع السابق دون أي تغيير يذكر، ليستمر إجمالي الإنتاج عند 10.9 مليون برميل يوميا، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الماضي.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 57.72 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 56.80 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس الخميس، إن سعر السلة، التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 55.31 دولار للبرميل.