وفاة طالبة جامعية بالحي الجامعي للبنات 2 باولاد فايت جراء انفجار قارورة غاز

توفيت طالبة جامعية ،السبت، بالحي الجامعي للبنات 2 باولاد فايت بالجزائر العاصمة جراء انفجار قارورة غاز، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وقال المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الملازم أول خالد بن خلف الله، أن الحادث وقع "في حدود الساعة 10:37 دقيقة نتيجة انفجار قارورة غاز صغيرة ما أدى الى وفاة طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 عاما متأثرة بجراحها تنحدر من ولاية تيارت".

وأضاف نفس المصدر أن هذا الانفجار "خلف أيضا حريقا بالغرفة".

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا بموقع الانفجار للبحث في أسباب وملابسات هذا الحادث.

وقامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدويرة.