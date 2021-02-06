"تجربتك مع وباء كورونا" موضوع المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل لفئة الاطفال

تنظم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل لطبعة 2021 لفئة الاطفال والتي موضوعها "أكتب رسالة لأحد أفراد أسرتك بخصوص تجربتك مع وباء كورونا كوفيد-19 ".

وتعتبر هذه المسابقة المفتوحة لفئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 و15 سنة و التي تندرج في إطار التحضير لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، المنظمة من طرف الاتحاد البريدي العالمي، وسيلة ممتازة من أجل المساهمة في تطوير قدرات هذه الفئة و كذا في صقل وتطوير قدرتهم على التعبير عن طريق استعمال الكلمات، كما تساهم كذلك على إبراز الدور الاجتماعي والتربوي الذي يلعبه البريد في حياتنا اليومية.

ومن ضمن شروط المشاركة في هذه المسابقة, أن تحرر الرسالة بإحدى اللغتين الوطنيتين, العربية أو الأمازيغية, أن تحتوي الرسالة على التعريف بصاحبها (الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، المستوى الدراسي، رقم هاتف الولي واسم المؤسسة التربوية), التاريخ، المرسل إليه، تحية الافتتاح، صلب الرسالة، تحية الاختتام والتوقيع.

كما يشترط على المتسابق أن يشارك برسالة واحدة فقط, التقيد الصارم بالموضوع و أن لا تتجاوز عدد الكلمات المسموح بها 800 كلمة.

وبخصوص مجريات المسابقة, أوضح بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن إيداع الرسائل يكون في الفترة الممتدة بين 10 فيفري و 10 مارس المقبل على مستوى المؤسسات التربوية أو المكاتب البريدية, اذ توضع الرسالة في ظرف بريدي مغلق يحمل العنوان التالي: السيد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مع ذكر الولاية المعنية) و إضافة عبارة: "المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل"، أو ترسل الرسالة عن طريق البريد الإلكتروني: rissalati2021@mpt.gov.dz، باستعمال مسح ضوئي ملون (SCAN) للرسالة المكتوبة باليد.

ويتم انتقاء الرسائل عبر ثلاث مراحل أي على المستوى الولائي، ثم المستوى الجهوي وفي الأخير على المستوى الوطني وسيتم اختيار أفضل الرسائل على المستوين الجهوي و الوطني على أساس إعادة كتابة الرسالة من طرف الطفل تحت إشراف لجنة التحكيم على أن يعلن عن الفائز ين على المستوى الوطني يوم الخميس15 أفريل2021 أي عشية الاحتفاء بيوم العلم.

وترسل أفضل رسالة على المستوى الوطني إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي من أجل تمثيل الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية