أمطار رعدية مصحوبة ببرد على عدة ولايات شرق الوطن ابتداء من هذا الأحد

06/02/2021 - 16:36

 ستشهد عدة ولايات من شرق الوطن, ابتداء هذا الأحد، تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية و مصحوبة محليا ببرد و بهبوب رياح قوية تتخللها رعود حسبما أفادت به نشرية خاصة صادرة عن مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية والموضوعة في مستوى يقظة برتقالي، هي بسكرة و باتنة و خنشلة و تبسة و أم البواقي و سوق أهراس و قالمة و قسنطينة و ميلة و جيجل و سكيكدة و عنابة و كذا الطارف.

و تقدر كميات الأمطار خلال صلاحية هاته النشرية  المرتقبة يوم غد الأحد من 00:00 الى 09:00 صباحا، بين 20 الى 30 ملم و يمكن أن تبلغ أو تتجاوز محليا 40 ملم.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

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