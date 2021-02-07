حوادث المرور: 3 وفيات و 196 جريح خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية 3 وفيات و 196 جريح خلال ال24 ساعة الاخيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 6 الى 7 فيفري 2021، في 149 حادث مرور عبر مختلف مناطق من الوطن، حسب ما جاء هذا الاحد في حصيلة لذات المصالح.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون، المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الماء على مستوى عدة ولايات، تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

وخلال نفس الفترة سجلت وحدات الحماية المدنية 2501 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يتعلق بفيروس كورونا كوفيد19.

وفيما يخص هذه الاخيرة قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 42 عملية تحسيسية عبر 05 ولايات (29 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 32 عملية تعقيم عبر 04 ولايات (17 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.