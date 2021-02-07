نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية إينيازيو كاسيس يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر من 7 إلى 9 فيفري

يقوم نائب رئيس الكنفدرالية السويسرية رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية إينيازيو كاسيس ، بزيارة عمل إلى الجزائر من 7 إلى 9 فبراير الجاري بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم .

و أفاد بيان لوزارة الخارجية هذا الأحد ، أن هذه الزيارة تندرج في إطار توطيد روابط التعاون بين الجزائر وسويسرا ، وتشكل فرصة مهمة لكلا الطرفين للتعبير عن إرادتهما السياسية لتوفير جميع الظروف الملائمة لإزالة جميع العقبات، وإعطاء نَفَس جديد للشراكة والتعاون الثنائي في جميع أبعادها.

و تشكل هذه الزيارة فرصة لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية والسويسرية لاستعراض المحاور ذات الأولوية للتعاون الثنائي والنظر في الاستحقاقات الرئيسية المقبلة لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على الصعيد الاقتصادي ، كما ستكون القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ، لاسيما التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي في صلب المناقشات بين الوزيرين.

وينتظر أن يلتقي المستشار الاتحادي السويسري والوفد المرافق له ، في إطار زيارته إلى الجزائر، مع مسؤولين سياسيين سامين آخرين ، كما سيحظى والوفد المرافق له باستقبال الوزير الأول عبد العزيز جراد.