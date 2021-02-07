نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية إينيازيو كاسيس يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر من 7 إلى 9 فيفري

07/02/2021 - 13:22

إينيازيو كاسيس

 يقوم نائب رئيس الكنفدرالية السويسرية رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية  إينيازيو كاسيس ، بزيارة عمل إلى الجزائر من 7 إلى 9 فبراير الجاري بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري  بوقدوم .

و أفاد بيان لوزارة الخارجية هذا الأحد ، أن هذه الزيارة تندرج في إطار توطيد روابط التعاون  بين الجزائر وسويسرا ، وتشكل فرصة مهمة لكلا الطرفين للتعبير عن إرادتهما  السياسية لتوفير جميع الظروف الملائمة لإزالة جميع العقبات، وإعطاء نَفَس جديد  للشراكة والتعاون الثنائي في جميع أبعادها.

و تشكل هذه الزيارة فرصة لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية والسويسرية  لاستعراض المحاور ذات الأولوية للتعاون الثنائي والنظر في الاستحقاقات  الرئيسية المقبلة لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على الصعيد الاقتصادي ، كما ستكون القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ، لاسيما التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي في صلب المناقشات بين الوزيرين.

 وينتظر أن يلتقي المستشار الاتحادي السويسري والوفد المرافق له ، في إطار زيارته إلى  الجزائر، مع مسؤولين سياسيين سامين آخرين ، كما سيحظى  والوفد المرافق له  باستقبال الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وسوم:

الجزائر, سياسة

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