الجولة 12: أولمبي المدية ينفرد بالوصافة وأهلي برج بوعريريج يواصل سقوطه الحر

إنفرد فريق أولمبي المدية، بوصافة الرابطة المحترفة الأولى بفضل الفوز الذي حققه هذا الأحد على حساب مضيفه شبيبةسكيكدة بنتيجة 1-0، بينما يواصل أهلي برج بوعريريج، سقوطه الحر بعد هزيمته أمام شبيبة الساورة بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الـ 12 .

ومكّن فوز أولمبي المدية الذي حمل توقيع اللاعب ياسين مدان في الدقيقة 39، من فك الشراكة مع شبيبة القبائل والإنفراد بوصافة الرابطة الأولى المحترفة برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الرائد وفاق سطيف.

بالمقابل يواصل فريق أهلي برج بوعريريج، سقوطه الحر، حيث تكبد مجددا هزيمته الثامنة على يد مضيفه شبيبة الساورة الذي أطاح به على وقع نتيجة 2-0 من إمضاء سيدعلي يحي شريف في الدقيقتين 39 و74.

وقفز نادي شبيبة الساورة إلى المرتبة الثالثة برصيد 23 نقطة، بينما يقبع أهلي برج بوعريريج في المرتبة الأخيرة برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر، أن الجولة الـ12 التي انطلقت فعاليتها يوم السبت وإختتمت هذا الأحد، كانت مبتورة من مواجهتي أولمبي الشلف - شباب بلوزداد واتحاد العاصمة - مولودية الجزائر، إلى تاريخ لاحق، بسبب التزامات المولودية والشباب بدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

النتائج:

شبيبة سكيكدة- أولمبى المدية 0-1

شبيبة الساورة- أهلي برج بوعريريج 2-0

جمعية الشلف- شباب بلوزداد (مؤجل)

إتحاد العاصمة- مولودية الجزائر(مؤجل)