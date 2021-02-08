سوناطراك : مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل يدخل مرحلة الإستغلال

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، في بيان لها الاثنين، دخول مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل (ولاية الاغواط)، مرحلة الاستغلال.

و جاء في البيان: " تعلن شركة سوناطراك دخول مرحلة الاستغلال، مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل بمحطاته الثلاث: جنوب، وسط وشمال، وهذا بعد الانتهاء من مرحلة اختبار دخول الخدمة للمحطة الأخيرة شمال".

و اضاف نفس المصدر أنه "بالرغم من استمرار جائحة كوفيدـ19 الا انه تم احترام الآجال التعاقدية للإنجاز بالنوعية المطلوبة والشروع في مرحلة الاستغلال".

وتم ذلك "بفضل التزام فريق المشروع، بمساهمة الشركات الوطنية" والمتمثلة في كل من شركة الأشغال البترولية الكبرى والشركة الوطنية للأنابيب الى جانب الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية وشركة كوسيدار أنابيب، حسب البيان.

يذكر أن هذا المشروع يهدف للحفاظ على مستوى إنتاج يقدر بـ 180 مليون متر مكعب يوميا واسترجاع احتياطيات إضافية تقدر بـ 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

كما أن هذا الإنجاز يمكن شركة "سوناطراك" من تعزيز قدراتها الإنتاجية الحالية للاستمرار في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الغاز الوطني وأيضا الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من حيث التصدير، خاصة "في الفترة التي تشهد طلبا قويا على الغاز الطبيعي".

من جهة اخرى، سمح هذا المشروع خلال مرحلة الإنجاز، بإنشاء أكثر من 10 الاف منصب عمل، غالبيتها لفائدة اليد العاملة الوطنية، يضيف البيان.