الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى: انتخاب فريد بوقايس رئيسا جديدا

انتخب فريد بوقايس رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى للعهدة الاولمبية 2021-2024، خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت هذا الاثنين بالجزائر.

وبهذا يخلف بوقايس، وهو رئيس رابطة تيزي وزو لألعاب القوى، على رأس الاتحادية عبد الحكيم ديب الذي لم يترشح لعهدة ثانية.

وتنافس على هذا المنصب أربعة مترشحين، غير أنه وخلال الجمعية الانتخابية، قرر المترشحان كمال بن ميسي (رئيس سابق للاتحادية) ومراد بن سليماني (رابطة المدية) الانسحاب من السباق، تاركين فريد بوقايس والعداء السابق، ياسين لوعيل فقط في المنافسة على رئاسة الهيئة. وتحصل بوقايس على 39 صوتا مقابل 34 لفائدة لوعيل.