"الكاف" تسلم المشعل للجزائر لاحتضان بطولة امم افريقيا-2022 للمحليين

سلمت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، المشعل للجزائر، التي ستحتضن الطبعة المقبلة لبطولة امم افريقيا-2022 للمحليين والمؤجلة الى 2023 ، عقب نهائي الطبعة 6 للشان- 2020 ، التي جرت امسية الاحد بملعب ياوندي ( الكاميرون)، حسبما افادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، هذاالاثنين.

واوضحت الهيئة الفدرالية ، أن سعادة سفير الجزائر بياوندي، مرزاق بجاوي ، تسلم مشعل الكاف من أيدي رسميي الهيئة الافريقية لكرة القدم.

للتذكير توج المنتخب المغربي باللقب الافريقي بعد فوزه في المباراة النهائية مساء امس الأحد على نظيره المالي ب2-0 .

واصبح أسود الاطلس المنتخب الاول في افريقيا ، ينجح في احراز لقب المنافسة مرتين متتاليتين (2018 و2020).

وعاد المركز الثالث في هذه الدورة، الى غينيا الفائزة على الكاميرون (البلد المضيف) بنتيجة 2-0 .

وأجلت بطولة امم افريقيا-2020 للاعبين للمحليين الى 2021 ، بسبب تداعيات فيروس كورونا، واحتضنت مقابلاتها اربعة ملاعب بثلاث مدن كاميرونية من 16 يناير الى 7 فبراير 2021 .