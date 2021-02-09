المنتدى التضامني الصحراوي : دعوات للشباب الصحراوي من أجل تعزيز المسيرة النضالية

انطلقت هذا الثلاثاء بمقر الشبيبة الصحراوية بالشهيد الحافظ فعاليات المنتدى التضامني الصحراوي بحضور أزيد من 120 مشاركا من الفاعلين الإقليميين والدوليين .

ويأتي المنتدى حسب الأمين العام لإتحاد شبيبة اللصحراوية محمد سعيد دادي في ظرف حساس يستدعي من الشباب الصحراوي تعزيز المسيرة النضالية .

وقال محمد سعيد دادي للاذاعة الجزائرية " المنتدى يأتي في ظرف حساس من المسيرة الكفاحية للشعب الصحراوي والذي تشهد تحول منذ 13 نوفمبر والذي ارتكب فيه المغرب حماقة انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بوقف اطلاق النار ، كل الشباب الصحراوي يجمع على شيء واحد وهو أن كل شيء يعزز المسيرة النضالية في اطار البناء والكفاح مستعدين للاداء المتميز " .

وأوضح وزير الشباب والرياضة الصحراوي السيد موسى سلمى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن '' هذا المنتدى الذي سينظم خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 فبراير الجاري يندرج في إطار مشروع الشباب و الإبداع من أجل السلام بالتعاون مع وزارة الشباب الصحراوية، حيث يشكل هذا المشروع جزء من برنامج أعد بالشراكة مع منظمات دولية ( تشيسب وأوكسفام والمجلس الدانماركي للاجئين) وبتمويل من الإتحاد الأوروبي''.

ومن المنتظر، حسب ما صرح به وزير الشباب والرياضة ، "أن يتطرق هذا المنتدى من خلال ثلاث ورشات برمجت بولايات السمارة وأوسرد و بوجدور ، إلى موضوع نهب ثروات الصحراء الغربية في ظل القانون الدولي و كذا الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني الصحراوي في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية أثناء الأزمات و إبراز دور الموروث الثقافي الصحراوي كأداة للحوار".

وأشار إلى أن هذا المشروع التضامني كان قد انطلق منذ سنة 2019 على شكل جملة من التكوينات الموجهة أساسا إلى المجتمع المدني الصحراوي عامة والشباب الصحراوي من الجنسين على وجه الخصوص في عدة قضايا تتعلق بأساليب المرافعة عن القضية الصحراوية من خلال عنصر الثقافة والمجتمع المدني و الدفاع عن الثروات الطبيعية الصحراوية و كذا الكفاح من أجل الاستقلال.