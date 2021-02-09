العميد نورالدين قواسمية يؤكد على "المنزلة الرفيعة " للتكوين بمختلف درجاته

أكد قائد الدرك الوطني العميد نور الدين قواسمية، الثلاثاء بمليانة، على "المنزلة الرفيعة" التي توليها قيادة الدرك الوطني للتكوين بمختلف درجاته.

أفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن العميد نور الدين قواسمية، عقب زيارة عمل وتفتيش قادته إلى مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني، الشهيد عمر ياسف المدعو عمر الصغير، بمليانة، وخلال اجتماع له مع الإطارات المكونة والمتربصين، " أكد على المنزلة الرفيعة التي توليها القيادة للتكوين بمختلف درجاته".

كما دعا قائد الدرك الوطني" إلى بذل المزيد من الجهود للرقي بهذا الصرح، تعزيزا للمنظومة التكوينية، ضمن مسار التأهيل النوعي لمستخدمي المؤسسة ووضعهم على سكة الإحترافية، وفق المناهج العلمية الحديثة، ضمانا للأمن والسكينة العموميين".

وتندرج هذه الزيارة --يضيف نفس المصدر-- " في إطار العناية التي توليها القيادة للتكوين وتأكيدا على دوره الحيوي في ضمان جاهزية مـورد بشـري كفؤ، قادر على الاضطلاع بالمسؤوليات الراهنة بكل احترافية وأخلاقيات مهنية عالية، واع ومتجاوب مع مستجدات الميدان، مضطلع بأمانة ضمان الأمن والنظام العموميين".

وبالمناسبة، وقف السيد العميد قائد الدرك الوطني على مختلف التكوينات التي يقدمها هذا الصرح التكويني، أين تابع بعض التمارين التطبيقية والدروس النموذجية وقدمت له شروحات عن سير العملية التكوينية في مجال الشرطة القضائية ومختلف العلوم العسكرية، كما قام بمعاينة وتفقد المرافق والهياكل البيداغوجية.