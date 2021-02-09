كوفيد 19 : 246 إصابة جديدة و186 حالة شفاء و6 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 186 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 109.559 شخص من بينها 246 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 75.057 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2924 حالة.

ويتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة وإحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.