أسعار النفط ترتفع للجلسة السابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار النفط للجلسة السابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الثلاثاء، لتواصل الصعود لأعلى مستوياتها في 13 شهرا.

وتلقت أسعار الخام الدعم مع تخفيضات الإمدادات من قبل كبار المنتجين، والتفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود، بالإضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الجلة لخام (نايمكس) الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7 بالمائة إلى 58.36 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير لسنة 2020.

كما صعد سعر العقود الجلة للخام القياسي (برنت) تسليم أبريل بنحو 0.9 بالمائة إلى 61.09 دولار للبرميل.

يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفعت توقعاتها لأسعار النفط في السنة الجارية، لكنها قلصت تقديراتها للإنتاج الأمريكي من الخام.