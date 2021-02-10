كأس الكاف : مدرب وفاق سطيف يؤكد على لعب ورقة التأهل في غانا

أكد مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي، الأربعاء، بسطيف، أن ورقة التأهل إلى دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم "ستلعب في أكرا" امام نادي أشنتي كوتوكو الغاني في إطار ذهاب الدور الـ 16 مكرر لمنافسة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم المقرر يوم الاحد المقبل.

وأوضح التقني التونسي خلال ندوة صحفية نشطها عقب آخر حصة تدريبية لعناصره بملعب ال8 ماي 1945 بسطيف أن التأهل إلى دور المجموعات "سيلعب في مقابلة الذهاب" .

ويتنقل وفد الوفاق هذا الخميس إلى الجزائر العاصمة و منها يوم الجمعة نحو العاصمة الغانية أكرا لمواجهة اشانتي كوتوكو يوم 14 فيفري على الساعة 00 سا 15 بتوقيت غانا (00سا 16 توقيت الجزائر).

وأضاف الكوكي أن التأهل إلى دوري المجموعات يقتضي تحقيق نتيجة إيجابية في مقابلة الذهاب دون انتظار لقاء الإيابي معتبرا أن تحقيق نتيجة إيجابية يعني الفوز لا غير .

وعن تحضيرات "النسر الأسود" لهذا الموعد المهم، قال التقني التونسي أن التحضيرات "لم ترق لتكون خاصة ولكنها تختلف نسبيا عن أنها تحضيرات عادية كون المنافسة تختلف عن البطولة" .

وأفاد بأن فريقه جاهز وحاضر والكل واع ويعرف بأن موعد الدور16 مكرر من هذه المنافسة (خاصة مقابلة الذهاب) هي المرحلة الأخيرة قبل دخول دور المجموعات و لا يوجد أي مجال للخطأ .

وبخصوص المنافسي أكد الكوكي بأنه لا يملك معلومات كثيرة عنه إلا أنه وأشباله يعلمون بأن الصدام سيكون مع فريق قوي يوجد في أحسن أحواله بتحقيقه لسلسلة من الإنتصارات جعلته الأسبوع الفارط متصدرا للبطولة الغانية لكن الوفاق أيضا قوي و له إسم و تاريخ في المنافسات القارية و ما يهم هو أن "نكون في أحسن أحوالنا دون النظر إلى أمور أخرى" على حد قوله .

حفاظا على روح المجموعة سيحلق ا"لنسر الأسود" إلى غانا بوفد يضم 30 لاعبا من بينهم ركيزتين أساسيتين لن يكونا تحت تصرف الكوكي في مقابلة يوم الأحد المقبل و يتعلق الأمر بالقائد أكرم جحنيط و صخرة الدفاع إبراهيم بكاكشي بسبب الإصابة .

من جهته صرح المهاجم حسام الدين غشة أنه و زملائه لن يدخروا أي جهد لإسعاد أنصار الوفاق و أن التركيز جار لتحقيق نتيجة إيجابية في مقابلة الذهاب، والمضي إلى أبعد حد ممكن في هذه المنافسة و لم لا الفوز باللقب الوحيد الذي ينقص خزائن الوفاق .

و قد عينت الكاف طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم أنطوان ماكس ديبارو إيفا أسوما لإدارة المباراة بمساعدة مواطنيه صندرا عومارو وأرنست تيكو بيجي إيكو كوبي وجوستس مبيلي مبيلي كحكم رابع.