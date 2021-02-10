احتجاجات مدينة فنيدق تنذر بانفجار اجتماعي بالمغرب

تؤكد المؤشرات أن سياسة "الأمن الشامل" التي اعتمدها النظام المغربي ستؤدي حتما إلى "انفجار اجتماعي" قد يهز من جديد منطقة الريف (شمالي المغرب) بل ومناطق أخرى من البلاد حسبما يتوقعه المحلل السياسي عزيز شهير في مقال نشر على موقع Middle East Eye.

ويرى المحلل السياسي أنه في ظل المظاهرات الشعبية التي جرت يوم الجمعة بمدينة الفنيدق (شمالي المغرب) أن "سياسة الأمن الشامل التي اعتمدها نظام محمد السادس ستؤدي حتما إلى انفجار اجتماعي معتبرا أن "هذه المظاهرات تدل على تفاقم الاضطرابات في الريف ومناطق أخرى".

وأشار شهير إلى أن "النظام مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تغيير توجهه من خلال وضع حد لما يحول دون خروج الساحة السياسية هي الأخرى من قانون الصمت من أجل اقتراح بدائل حقيقية لسياسة الأمن الشامل التي لم تستجب قط لمطالب السكان".

وتساءل في هذا الصدد عن "مصير السياسات والمشاريع التنموية التي وعد بها النظام في 2016 بعد اندلاع حراك الريف" في إشارة إلى الحركة الشعبية الواسعة التي هزت منطقة الريف (شمالي المغرب) في 2016.

و"أمام تجاهل السلطات المحلية، ضاعف المجتمع المدني المبادرات لإيجاد حل للأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في الريف" بحسب المحلل السياسي معتبرا أن هذه الحركة "قد تطال غدا مناطق أخرى للتنديد بفشل نظام ما فتي يزداد استبدادا وغير قادر على الحفاظ على الأمن الاجتماعي وفشل دولة مركزية غير قادرة على ضمان المواطنة والكرامة الإنسانية وسبات طبقة سياسية غائبة".

وبشأن مظاهرات الفنيدق، انتقد شهير رواية السلطات العمومية للوقائع، موضحا أنه "خشية من الانتقادات لكونها لجأت إلى العنف للقضاء على مظاهرة سلمية، سارعت السلطات إلى نشر بيان رسمي أشارت فيه إلى إصابة 6 شرطيين قذفا بالحجارة على يد بعض المتظاهرين وإغماء 10 أشخاص جراء التدافع".

وتظاهر آلاف المواطنين بمدينة الفنيدق شمالي المغرب، الجمعة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر مدينة "سبتة" الحدودية (تخضع لإدارة إسبانيا).

ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة على أنشطة "التهريب المعيشي" عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لغالبية السكان منذ عقود.

ويعاني سكان المدينة من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، منذ أن قرر المغرب إغلاق المعبر نهائيا في ديسمبر/كانون أول 2019.

وأظهرت مقاطع مصورة، متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، آلاف من سكان المدينة يرددون شعارات غاضبة، مطالبين بـ"الكرامة والعمل".