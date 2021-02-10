﻿ كرة اليد : الجزائر ستستقبل فعاليات بطولة كأس افريقيا للأندية الـ36 نهاية شهر ماي المقبل

ستجري النسخة السادسة و الثلاثون للبطولة الإفريقية الخاصة بالأندية المتوجة بالكأس في كرة اليد، التي كانت مقررة آنفا من 29 مارس إلى 9 أبريل 2020 بالجزائر، و التي تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19)، نهاية شهر مايو المقبل، حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد.

و أوضحت الهيئة القارية التي ضبطت رزنامة جديدة لمنافساتها، بأن النسخة ال 42 للبطولة الإفريقية للأندية البطلة (رجال و سيدات) ستنظم من 1 إلى 10 أكتوبر 2021 بالقاهرة (مصر).

أما كأس إفريقيا للأمم (سيدات) في طبعتها ال 24 المقررة بالكاميرون ستجري من 10 إلى 20 يونيو ، بعدما أن كانت مبرمجة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2020.

و سيحتضن المغرب منافستين على التوالي و هما: البطولة الإفريقية ال 27 للأواسط ذكور (مواليد عام 2000) من 6 إلى 13 مارس 2021،ثم البطولة الإفريقية للأشبال (مواليد 2002) من 14 إلى 21 مارس 2021.

أخيرا، تمت برمجة المؤتمر الــــ 22 للكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد يومي 4 و 5 نوفمبر 2021 بأنطاليا (تركيا).