الجزائر تشرع في إعداد بطاقية وطنية لــ"البذور المحلية " لإنشاء بنك لها

ستشرع الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين في إعداد بطاقية وطنية لكل البذور الفلاحية المتواجدة عبر التراب الوطني، استعدادا لإنشاء بنك وطني خاص للمحافظة على البذور المحلية و تطويرها، حسب ما افاد به، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد ،منيب اوبيري.

و أشار السيد منيب خلال ندوة أقيمت بالغرفة الوطنية للفلاحة حول أهمية المحافظة على البذور وتطويرها و دورها في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ان عملية جرد أصناف هذه البذور سوف تتم بالتعاون مع خبراء و باحثين من مراكز البحث العلمي كالمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية و المعهد التقني للزراعات الواسعة، الى جانب الفاعلين في القطاع من فلاحين و خواص وكذا المهندسين الزراعيين الذين يمتلكون قطع فلاحية.

و حسب ذات المتحدث، ستتم تجربة هذه البذور في الميدان على أراض نموذجية قبل معالجتها و حفظها و تطويرها على مستوى المخابر التابعة للمعاهد قبل ان يتم التصديق عليها من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور و تصديقها.

وحسب تقديرات رئيس لاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، تحصي الجزائر أكثر من 2.000 صنف من مختلف الشعب الزراعية يعود البعض منها الى آلاف السنين، مشيرا الى ان الأمر يدعو الى الاستعجال من اجل حمايتها من الانقراض خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.

الى متى نظل نستورد 80 %من بذور الخضراوات والأشجار المثمرة من الخارج ؟

و نوه السيد منيب بأهمية انشاء هذا البنك لما له من دور في تطوير الإنتاج الوطني من حيث الكمية و النوعية و إخراج البلاد من التبعية للخارج.

و في هذا الصدد، شدد السيد منيب على ضرورة تسريع وتيرة انجاز هذا البنك للمحافظة على البذور المحلية باعتبار ان الأمر يعد استراتيجيا لأنه يتعلق بالأمن الغذائي و القومي للبلاد "لا سيما ان الجزائر تعاني من تبعية بنسبة اكثر من 80 بالمئة من بذور الخضراوات التي تستورد من الخارج، تثقل كاهل الخزينة العمومية".و يرى انه "من غير المعقول ان تجلب الأشجار المثمرة من الخارج إضافة الى البذور، بينما لدينا مراكز لتطوير البذور و الشتائل تغنينا عن الاستيراد."

من جانبه يقول عبد الرزاق شبوطي باحث في الفلاحة :" انه من غير المعقول توفر البلاد على بذور محلية تتميز بخصائص متفردة لكن ليس لديها صفة الانتاج الواسع مقارنة بالبذور المستوردة ، لكن ما يميزها من الخصائص كونها " متكيفة مع المناخ الجزائري " ولذلك يمكننا استغلالها .

من جانبه، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، ان النمو الديمغرافي و التزايد الكبير في الطلب على الغذاء يتطلب مسايرة من طرف البحث العلمي لإيجاد أنواع و أصناف جديدة من البذور ذات مردودية كبيرة من خلال تطوير الأصناف القاعدية الموجودة.

كما شدد على ضرورة ايجاد أصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية لتحقيق الاستقلالية التامة في هذا المجال خاصة في ظل الكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم.و نوه بأهمية تنويع الأصناف بدل الذهاب الى الأصناف الأحادية في الزراعة.

و في هذا الصدد ذكر بتطوير بذور البطاطا الى اكثر من 60 صنفا مما سمح للجزائر بالاستغناء عن استيرادها، داعيا الى تعميم هذه التجربة على سائر بذور الخضروات و البقوليات الاخرى.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج