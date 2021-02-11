بطولة أستراليا المفتوحة للتنس : كينين حاملة اللقب تودع المنافسة من الدور الثاني

ودعت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة الرابعة عالميا, بطولة أستراليا المفتوحة للتنس, و الحاملة للقبها, بهزيمة قاسية أمام الإستونية كايا كانيبي في الدور الثاني, هذا الخميس بملبورن.

وعانت الأمريكية (22 عاما) منذ وصولها إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات, لكن كانيبي جردتها من اللقب في الدور الثاني عندما هزمتها بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-2.

وقالت كانيبي التي كان لديها عشرة إرسالات حاسمة : "لقد قدمت أداء جيدا وكانت خطتي هي اللعب بقوة".

وكانت كينين قد بدأت حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على الأسترالية مايديسون إينغليس 7-5 و6-4 يوم الإثنين الماضي في الدور الأول, وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير الأول بعد فوزها في النهائي على الإسبانية غاربيني موغوروتسا.

و أثبتت كانيبي أنها الأقوى في المباراة من خلال إرسالاتها, فيما ارتكبت كينين 22 خطأذ سهلا من دون أن تظهر مقاومة تذكر.

وكانت كانيبي جاهزة بدنيا بعدما احتلت المركز الثاني في كأس جيبسلاند التحضيرية, قبل أن تفوز بمجموعتين متتاليتين على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة.

وستلعب الإستونية البالغة من العمر 35 عاما في الدور المقبل مع الكرواتية دونا فيكيتش.