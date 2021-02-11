حوادث مرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 في 8 ولايات خلال 48 ساعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 11 آخرون إثر وقوع 8 حوادث مرور عبر 8 ولايات من الوطن خلال 48 ساعة, حسب ما جاء في حصيلة للقيادة العليا للدرك الوطني, هذا الخميس.

وأوضح المصدر ذاته أن الحوادث وقعت في كل من ولايات أدرار, باتنة, البليدة, تلمسان, سعيدة, سطيف, سكيكدة وإليزي خلال يومي 09 و10 فبراير 2021.

وفي إطار مكافحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية, تمكنت وحدات الدرك في عمليات متفرقة خلال نفس الفترة من "حجز 693 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع, مبلغ مالي قدره 9.250 دج من عائدات المتاجرة بهذه السموم, بالإضافة إلى وسيلة (01) نقل وتوقيف أثني عشر (12) شخصا عبر أربعِ (04) ولايات من الوطن وهي بجاية, الجزائر العاصمة, الطارف وسوق أهراس".

وأضاف البيان أن ذات المصالح تمكنت خلال عدة عمليات متفرقة من "حجز 22.284 قارورة من المشروبات الكحولية, 15 قنطارا من تبغ الترشق (الشمة), 798 زجاجة عطر, مجموعة من المواد الغذائية الخاصة بالرضع منتهية الصلاحية, بالإضافة إلى حجز أربعة (04) وسائل نقل وتوقيف إحدى عشر (11) شخصا عبر تسع (09) ولايات من الوطن وهي سوق أهراس, برج بوعريريج, قالمة, سطيف, غرداية, بسكرة, معسكر, بومرداس والجزائر العاصمة".

وفي سياق آخر, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك بولاية وهران من توقيف شخص وحجز 17 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية, أوقفت وحدات الدرك الوطني بسعيدة بتاريخ 10 يناير 2021, أجنبيا (01), بالإضافة إلى جزائري (01) سهل مهمة إقامته في الجزائر بطريقة غير شرعية, مع حجز وسيلة (01) النقل المستعملة لهذا الغرض.