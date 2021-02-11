تنصيب لجنة لتسيير ديوان الخدمات الجامعية لتحسين ظروف إيواء الطلبة

نصبت هذا الخميس لجنة للمديرية العامة للخدمات الجامعية مكونة من 4 أعضاء مهمتها تسيير ديوان الخدمات الجامعية و التكفل العاجل بالمسائل ذات الأولوية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للطالب.

و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي نورالدين غوالي، أنه على اللجنة السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الجديدة التي سخرت لها خارطة طريق مضبوطة.

و كانت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد أعلنت أمس الاربعاء عن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية على اثر وفاة الطالبة نصيرة بكوش بالحي الجامعي ولاد فايت-2 للبنات ( غرب العاصمة) نتيجة شرارة كهربائية بسبب مسخن كهربائي بالغرفة الجامعية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية