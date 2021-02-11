كوفيد-19: 267 إصابة جديدة، 193 حالة شفاء و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 193 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 110.049شخص من بينها 267 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء75.436 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2930 حالة.

و حسب السيد فورار، يتواجد حاليا 24 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.