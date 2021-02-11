هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي الذي يتعرض للقصف المتواصل على طول الجدار الرملي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الخميس.

و جاء في البيان رقم 92 وفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص)، انه "خلال نهارِ اليوم، قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي مواقع تواجد قوات الجيش الملكي المغربي في اربع مواقع خلف الجدار الرملي".

واضاف البيان ان "الجيش الصحراوي شن قصفا عنيفا استهدف من خلاله مواقع قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة و أركيز لثراثيات،التي قصفت مرتين متتاليتين".

كما "استهدف القصف العنيف منطقتي فدرة العش بقطاع حوزة و منطقة أفريرينة بنكارات بقطاع السمارة"، ليصبح عدد المواقع التي قصفت من قبل الجيش الصحراوي نهار اليوم ،اربعة مواقع .

وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، وفقا لوزارة الدفاع الصحراوية ".

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