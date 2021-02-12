الجولة الـ13: مولودية وهران تضرب بالثقيل واتحاد الجزائر يسقط بميدانه

اكتسحت مولودية وهران الضيف اتحاد بسكرة بسداسية نظيفة (6-0)، بالمقابل سقط اتحاد الجزائر بعقر دياره ضد جمعية عين مليلة (0-1)، بعد ست جولات دون انهزام، اليوم الجمعة، عند افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستتواصل غدا السبت.

واستعرض فريق مولودية وهران عضلاته أمام ضيفه اتحاد بسكرة بتحقيقه فوزا عريضا بالأداء والنتيجة (6-0)، فعلى ميدان ملعب "أحمد زبانة" سقطت تشكيلة عاصمة "الزيبان" في أول لقاء بقيادة المدرب الجديد عز الدين آيت جودي، بالثقيل، حيث افتتح حميدي بوابة التهديف (د 32)، قبل أن يضيف قنينة (د 47) الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول لفائدة المحليين (2-0).

وبعد الاستراحة لم يقم الزوار بردة فعل ناجعة، بل واصل "الحمراوة" حملاتهم الهجومية التي تكللت بهدفي بن عمار (د 50) و موطراني ( د71).

وحافظ أشبال المدرب عمر بلعطوي -الذي أجرى بعض التغييرات- على النسق الهجومي، حيث قدم البديل محمد بشير بلومي الإضافة للقاطرة الأمامية بفضل استحواذه على الكرة وفنياته، حيث أهدى تمريرة حاسمة لزميله بن طيبة الذي راوغ المدافع داخل منطقة الجزائر وبتسديدة وقع الهدف الخامس فعند الدقيقة (85).

وخلال الوقت الإضافي، أبهر الشاب بلومي، بمراوغته لمدافعين عند مشارف 18 مترا، ثم أرسل قذفة يسارية سكنت (د 90+1) شباك الحارس "البسكري"، ليختتم المهاجم الدولي (أقل من 20 سنة)، المهرجان التهديفي لمولودية وهران، التي أضافت ثلاث نقاط، تضعها مؤقتا في الصف الخامس (21 ن)، بينما تتعقد وضعية اتحاد بسكرة الذي يقبع عند المركز الـ16 (10 ن).

وفي العاصمة، تمكنت كتيبة المدرب عبد القادر يعيش من إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لصاحب الضيافة اتحاد الجزائر بنتيجة (1-0)، على ميدان "عمر حمادي"، فبعد تسجيل الاتحاد لخمسة انتصارات و تعادل واحد في لقاءاته الستة الأخيرة، خاصة منذ قدوم المدرب الفرنسي تيري فروجي، سقط أبناء "سوسطارة" أمام أبناء الشرق بهدف مهاجمهم السابق مروان دهار (د 36)، في حين عجز رفاق القائد حمزة كودري من رد الفعل.

وبهذا، حصد فريق جمعية عين مليلة فوزه الثاني تواليا والذي يصعد به مؤقتا نحو المنصة الشرفية (الثالث، 23 نقطة)، بينما تراجع اتحاد الجزائر إلى المركز التاسع بواقع 18 نقطة، مع لقاء متأخر.

وانتهى لقاء اتحاد بلعباس و نادي بارادو على وقع النتيجة البيضاء (0-0)، حيث يبقى "العباسية" في المرتبة الـ16 (10 ن) بمعية اتحاد بسكرة، في حين عاد شبان "الأكاديمية" بنقطة ثمينة تضعهم عند المرتبة العاشرة (17 ن).

وتتواصل مباريات الجولة الـ18 غدا السبت، بداية من الساعة 30ر14، بإجراء ثلاث مقابلات وهي: سريع غليزان - شبيبة سكيكدة، أهلي برج بوعريريج - نجم مقرة، أولمبي المدية - نصر حسين داي.

بالمقابل أجلت الرابطة أربع مباريات إلى موعد لاحق، بسبب مشاركة مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا و شبيبة القبائل و وفاق سطيف في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

النتائج الجزئية:

اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 0-1

اتحاد بلعباس - نادي بارادو 0-0

مولودية وهران - اتحاد بسكرة 6-0

السبت (سا 14:30):

سريع غليزان - شبيبة سكيكدة

أهلي برج بوعريريج - نجم مقرة

أولمبي المدية - نصر حسين داي

مباريات مؤجلة:

مولودية الجزائر - جمعية الشلف

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة

شباب بلوزداد - وداد تلمسان

شبيبة الساورة - وفاق سطيف