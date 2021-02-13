ترشيح الممثل الفرانكو-جزائري طاهر رحيم لجائزتي "غولدن غلوب" و"بافتا"

رشح الممثل الفرانكو-جزائري طاهر رحيم للمنافسة على جائزتي "غولدن غلوب" الأمريكية و"بافتا" البريطانية لأحسن ممثل عن دوره في الفيلم الدرامي "الموريتاني" للمخرج الأسكتلندي كيفن ماكدونالد، وفقا للصحافة الأمريكية والبريطانية.

ويحكي "الموريتاني" (2021) -المقتبس عن قصة حقيقية وهو من إنتاج مشترك أمريكي بريطاني- قصة السجين السابق في معتقل غوانتنامو الأمريكي، المهندس الموريتاني محمدو ولد صلاحي، الذي اعتقل في العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وسلم للولايات المتحدة التي زجت به في هذا المعتقل لعدة سنوات.

ويضع هذا العمل الهوليودي -الذي يروي قصة معاناة هذا الشاب الموريتاني مع الاعتقال والتعذيب- نظام العدالة الأميركي محل تساؤل بتسليط الضوء على قصة "صلاحي" وهو واحد من بين مئات من السجناء الذي زج بهم في غوانتانامو دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.

وأدى رحيم 39 عاما في هذا العمل دور "صلاحي" فيما لعبت الممثلة الأميركية الشهيرة جودي فوستر -الحاصلة على جائزتي أوسكار- دور المحامية "نانسي"، وهي أيضا مرشحة لجائزة "غولدن غلوب" لأحسن ممثلة مساعدة، بينما أدت شايلين وودلي دور المساعدة "تيري".

وسينظم حفل توزيع جوائز الطبعة 78 للـ "غولدن غلوب" في 28 فيفري الجاري، وهي من أهم الجوائز السينمائية الأمريكية إضافة إلى كونها مؤشر كبير لأهم الأعمال والممثلين المرشحين للتنافس على جوائز الأوسكار.

وستعلن من جهة أخرى أسماء الفائزين بجوائز "بافتا" (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون)، وهي أرفع التتويجات في مجال الفن السابع في بريطانيا، في 9 مارس.

ومن المتوقع أن يخرج هذا الفيلم للصالات في 12 فيفري الجاري بالولايات المتحدة و26 فبراير بالمملكة المتحدة.

ويعتبر طاهر رحيم -أصيل مدينة وهران- من أهم الممثلين الفرانكو-جزائريين وقد مثل في العديد من الأعمال العالمية على غرار الفيلم الفرنسي "النبي" (2009) والفيلم الأمريكي البريطاني الأسترالي "مريم المجدلية" (2018) الذي مثل فيه أيضا الأمريكي خواكين فوينكس.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية