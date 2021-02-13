عيسى بلخضر : الجزائر الجديدة بحاجة للبناء والتشييد لا الهدم والتشكيك

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر ، اليوم السبت ، من جيجل أن إرساء معالم الجزائر الجديدة "لا بد ان يكون بالبناء والتشييد لا الهدم والتشكيك".

وقال السيد بلخضر خلال لقاء جمعه بأئمة الولاية و جمعيات دينية بقاعة المحاضرات بالحي الإداري بعاصمة الولاية: "يكفي المشككين في الجزائر الجديدة أن معالمها بدأت تتضح للعيان من خلال العديد من المعطيات"، معتبرا أن الجزائر الجديدة "تتحقق بمعول البناء والتشييد لا بمعول الهدم والتشكيك".

وأضاف أن من بين المعالم التي بدأت تؤسس للجزائر الجديدة المعالم القانونية على غرار تعديل الدستور و المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات.

وأشار السيد بلخضر إلى أن الجزائر الجديدة التي يسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتجسيدها "تكون بتضافر جهود الجميع من أكاديميين وخريجي جامعات وبرجال المنابر الذين يخاطبون العقل والوجدان وكذا أصحاب المال النظيف الذين يطرحون المشاريع القابلة للتجسيد".

وشدد، من جهة أخرى، على أهمية تلقين الشباب المفاهيم الصحيحة حول مرجعيته الدينية والثقافية "حتى يتكون لديه رصيد معرفي و روحي يمكنه من الوقوف أمام المشككين في تاريخه وهويته" مثلما كان عليه الأمر -كما قال- مع العلماء والشخصيات الجزائرية على غرار مبارك الميلي وعبد الحميد بن باديس وبومدين الغوث ومحمد الطاهر ساحلي وغيرهم ممن تجذرت فيهم الروح الوطنية ونشروها في أوساط من عايشوهم ولا يزال صداها إلى يومنا هذا.

و كان السيد بلخضر قد زار المدرسة القرآنية الشيخ أحمد بوسماحة ببلدية الطاهير، حيث اطلع على ظروف المتمدرسين بها كما تفقد المسجد العتيق الشيخ محمد الطاهر ساحلي بوسط مدينة جيجل.