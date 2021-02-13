رابطة الأبطال : تعادل ثمين لشباب بلوزداد أمام تي بي مازمبي الكونغولي بـ (0-0)

13/02/2021 - 16:27
رياضة, كرة القدم
حقق ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، شباب بلوزداد، تعادلا ثمينا بنتيجة 0-0، اليوم السبت بلوبومباشي أمام تي بي مازمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الأولى (المجموعة الثانية) لمرحلة المجموعات للمنافسة القارية.
و ستجري المباراة الثانية لنفس المجموعة لاحقا بين ماميلودي سونداونز الجنوب إفريقي و الهلال السوداني.
أما الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، مولودية الجزائر، المتواجد ضمن المجموعة الرابعة، فقد سجل بدوره التعادل (0-0) مساء أمس الجمعة أمام مضيفه الزمالك المصري في القاهرة.
و ستقام مباريات الجولة الثانية يومي 22 و 23 فبراير.