رابطة الأبطال : تعادل ثمين لشباب بلوزداد أمام تي بي مازمبي الكونغولي بـ (0-0)

حقق ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، شباب بلوزداد، تعادلا ثمينا بنتيجة 0-0، اليوم السبت بلوبومباشي أمام تي بي مازمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الأولى (المجموعة الثانية) لمرحلة المجموعات للمنافسة القارية.

و ستجري المباراة الثانية لنفس المجموعة لاحقا بين ماميلودي سونداونز الجنوب إفريقي و الهلال السوداني.

أما الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، مولودية الجزائر، المتواجد ضمن المجموعة الرابعة، فقد سجل بدوره التعادل (0-0) مساء أمس الجمعة أمام مضيفه الزمالك المصري في القاهرة.

و ستقام مباريات الجولة الثانية يومي 22 و 23 فبراير.