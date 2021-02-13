كورونا: 210 إصابة جديدة و 188حالة شفاء و3 وفيات خلال ال24 ساعة

أعلن هذا السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار عن تسجيل 210 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 188 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 110.513 شخص من بينها 210 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 75.816 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2935 حالة.

وحسب الدكتور فورار يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و26 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية