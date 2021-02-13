الرابطة الثانية : بداية متباينة لـــ " المرشحين للصعود " في الجولة الأولى

عرفت الجولة الأولى للرابطة الثانية لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة و السبت تألق كل من دفاع تاجنانت (مجموعة الشرق) و رائد القبة و أمل بوسعادة (الوسط) و شباب تموشنت (الغرب) الفائزة خارج الديار لتصبح بذلك أكبر مستفيدة من هذه الجولة الافتتاحية.

ففي مجموعة الوسط، ضرب فريقا رائد القبة و أمل بوسعادة بقوة أمام على الوالي وفاق المسلة و اتحاد البليدة حيث فازا بنفس النتيجة (3-1) ليفصحا مبكرا عن نواياهما الحقيقية، فيما تمكن الصاعد الجديد، نجم بن عكنون من تحقيق فوز هام على وداد بوفاريك (2-0).

أما المباريات الأخرى لهذه المجموعة فقد انتهت جلها بنتيجة التعادل، أهمها تعثر اتحاد الحراش بميدانه أمام أمل الاربعاء (1-1)، فيما افترق الناديان البجاويان، المولودية و الشبيبة على نتيجة بيضاء (0-0) في لقاء القمة الذي جمع بينهما بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو بسبب اشغال ملعب بجاية.

وفي مجموعة الشرق كان دفاع تاجنانت الفائز الوحيد خارج مواقعه و بالتحديد في العلمة (2-1) ليتقاسم الريادة مع كل من هلال شلغوم العيد و اتحاد الشاوية الفائزين داخل الديار، أمام على التوالي نجم التلاغمة (1-0) و شباب أولاد جلال (2-1).

أما اتحاد عنابة، أكبر المرشحين للصعود الي الرابطة الاولى، فقد اكتفي بالتعادل (1-1) أمام مولودية باتنة على غرار جمعية الخروب أمام مولودية قسنطينة (1-1) و شباب باتنة مع اتحاد خنشلة بنفس النتيجة.

و في مجموعة الغرب، نجح شباب تموشنت في امتحانه الأول بالفوز على مولودية سعيدة (2-0) فيما تغلبت مولودية وادي سلي على أولمبي أرزيو (1-0)، بينما عادت شبيبة تيارت بالتعادل من ميدان اتحاد الرمشي (1-1).

و أجلت المباراة الأخيرة لهذه المجموعة بين جيل عين الدفلى و وصفاء الخميس إلى يوم غد الأحد.

و ستدور مباريات الجولة الثانية للرابطة الثانية يومي 19 و 20 فيفري ، حيث ستكون مباريات مجموعة الوسط يوم الجمعة، و مباريات الشرق و الغرب يوم السبت.