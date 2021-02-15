عطار: ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز أولوية وطنية مطلقة

اكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار خلال اجتماعه برؤساء بعض المجالس الشعبية البلدية على التزام قطاعه بالتكفل بالانشغالات المتعلقة بربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية بالغاز والكهرباء معتبرا هذا المسعى "أولوية وطنية مطلقة"، حسبما افاد به بيان للوزارة.

واوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان "وزير الطاقة بمعية وسيط الجمهورية، كريم يونس استقبل يوم الأحد 14 فيفري الجاري، بمقر دائرته الوزارية رؤساء عدة مجالس شعبية بلدية بولايات المسيلة وبجاية وتيزي وزو مرفقين بعدد من ممثلي المجتمع المدني لهذه الولايات، حيث طرح هؤلاء جملة من الانشغالات والملفات المتعلقة بقطاع الطاقة وعمليات الربط والتموين بالغاز والكهرباء."

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير استمع خلال هذا اللقاء "بإمعان" للانشغالات المطروحة واستعرض بحضور المدير العام لقسم الغاز والكهرباء بالوزارة دراسة الحالة لجملة من المشاريع قيد الإنجاز والمبرمجة في هذه المناطق بالإضافة إلى خريطة المناطق المصنفة ضمن مناطق الظل. وعبر عطار بهذه المناسبة عن "استعداد الوزارة والتزامها بالتكفل بعديد الملفات المطروحة".

كما تم استعراض المشاكل التي تعيق مجمع سونلغاز في ربط وتموين بعض المناطق بالغاز او الكهرباء" نظرا لوجود اعتراضات مرور للمشاريع عبر أراضي خاصة".

وبخصوص هذه المشاكل، نبه الوزير رؤساء البلديات إلى"ضرورة لعب الدور اللازم لحل هذه المشاكل قصد استكمال ومباشرة الكثير من المشاريع المتوقفة لذات الأسباب".