رئيس الجمهورية يستقبل أعضاءً من لجنة مراجعة قانون الانتخابات

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, هذا الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية, رئيس لجنة مراجعة قانون الانتخابات, أحمد لعرابة.

وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء من اللجنة, استمع الرئيس تبون إلى عرض قدمه السيد لعرابة بخصوص مشروع قانون الانتخابات.

كما حضر اللقاء مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نور الدين بغداد دايج و مستشار الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام.

وعقب اللقاء صرح رئيس لجنة مراجعة قانون الانتخابات, أحمد لعرابة يقول :"حظينا اليوم، نحن وأعضاء من اللجنة، باستقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية لتقديم عرض حال من مجمل التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي وافتنا من طرف 42 حزبا ، حيث تبادلنا اطراف الحديث والنقاش حولها ، والتي تمحورت أساسا حول بعض النقاط الجوهرية".