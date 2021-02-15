السفير الصحراوي للإذاعة : نطالب بإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضي الصحراوية لتسجيل الإنتهاكات المغربية

طالب السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، بضرورة إرسال بعثة مراقبين وهيئات حقوقية لنقل المعاناة اليومية للصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وقال طالب، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثين، إن النظام المغربي لجأ للتصعيد منذ أن قام بخرق وقف إطلاق النار ويقوم حاليا بالاعتداء على المواطنين الصحراويين ووضعهم رهن الإقامة الجبرية وتحويل منازل السكان إلى سجون وغلق شوارع وأحياء ومنع من السفر واختطاف القاصرين وغيرهم.

وأضاف أن تسجيل هذه الوقائع الحية وتبليغها للرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية يتطلب ضرورة إرسال مراقبين دوليين وهيئات حقوقية لنقل شهادات حية من الأراضي الصحراوية المحتلة".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية