بسبب كورونا.. بقاط بركاني يطالب بتغيير مكان إجراء لقاء شباب بلوزداد وصاندونس

دعا الدكتور محمد بقاط بركاني، عضو باللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إلى تغيير مكان إقامة لقاء رابطة أبطال إفريقيا بين شباب بلوزداد وماميلودي صاندونس (المجموعة الثانية)، المقررة يوم 23 فبراير بالجزائر العاصمة، بسبب مخاطر تنقل عدوى سلالة الفيروس التي ظهرت بجنوب افريقيا.

وصرح الطبيب بقاط بركاني قائلا: "إجراء هذه المقابلة بالجزائر يمثل خطرا حقيقيا. الوضعية في جنوب إفريقيا خارج السيطرة بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة. يجب نقل المقابلة لتفادي انتشار الوباء " وفقا لما نقلت عنه "واج".

وتم اكتشاف هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا للمرة الأولى في شهر أكتوبر الفارط بجنوب إفريقيا، لتنتشر العدوى بسرعة أكبر عبر كامل البلاد منذ عدة أسابيع، مخلفة عدة وفيات في الأحياء الفقيرة التي لا يستطيع سكانها احترام التدابير الاحترازية لمجابهة الوباء.

و أضاف بركاني : "الأمر الذي نتخوف منه في مثل هذه الحالات هو نتائج التحاليل المغلوطة التي يمكن أن تقدمها بعثة الفريق الجنوب إفريقي عند وصولها إلى الجزائر. الأكيد أن الخطر يبقى قائما، فسلالة فيروس كورونا هذه يمكنها أن تقاوم اللقاح. وبهذا الأحسن هو تغيير مكان إجراء اللقاء".

خلال الجولة الأولى، التي لعبت السبت الماضي، فرض شباب بلوزداد نتيجة التعادل على مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي (0-0)، بينما تفوق ماميلودي صاندونس على ضيفه الهلال السوداني (2-0).

للتذكير، فإن لقاء الوداد البيضاوي و كايزر شيفس، الذي كان مبرمجا السبت الماضي في إطار الجولة الأولى (المجموعة الثالثة) لرابطة أبطال إفريقيا، تم نقله إلى ملعب "السلام" بالقاهرة (مصر)، بتاريخ 19 فبراير، جراء رفض السلطات المغربية الترخيص للفريق الجنوب إفريقي دخول أراضيها.