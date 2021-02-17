رضا تير للإذاعة: تنظيم ملف مناخ الاستثمار بما يخدم مختلف المتعاملين الاقتصاديين

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، عن استرجاع ملف مناخ الاستثمار وتنظيمه بما يخدم مختلف المتعاملين الاقتصاديين وبإشراك جميع المتدخلين المعنيين بهذا الملف، من خلال اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي، سيعرض قريبا على الحكومة.

وأكد رضا تير، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" هذا الأربعاء للقناة الأولى أن "ملف مناخ الاستثمار عاد بقوة خلال الآونة الأخيرة" مضيفا أنه "ملف جماعي ويجب العمل عليه بمشاركة جميع المتدخلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية والتجارية والاقتصادية والخدماتية وكذلك بتدخل الخبراء".

وأوضح تير أن "الكناس سيلعب دورا كبيرا في هذا الملف، وأنه اشتغل عليه وقدم عدة إقترحات للحكومة توافق أغلبها مع أهداف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

كما كشف ضيف الصباح أن "العملية لا تزال جارية من خلال التقييمات التي تقوم بها الحكومة". رغم ذلك أشار إلى أنه "تم تسجيل عدة قفزات نوعية خاصة في القطاع الفلاحي الذي حقق مردودية كبيرة، وتجاوز قطاع المحروقات، ولعب دورا كبيرا في تموين السوق الوطنية خلال المرحلة الصحية الصعبة التي مرت بها الجزائر بسبب جائحة كوفيد 19".

مؤكدا أيضا أنه "ستتم المراهنة على الصناعة والسياحة واقتصاد الثقافة وهذا في إطار الإجراءات التي اتخذت، والتي تم الانطلاق فيها" مشيرا إلى أن "النتائج ستظهر لاحقا، وستلعب دورا مهما في تغير هيكلة الاقتصاد الوطني".

كما أضاف رضا تير "أن الحكومة عازمة على القضاء على البيروقراطية لتحسين المناخ الاقتصادي، وإعادة الدينامكية لسوق التمويل المحلي، وإنشاء الشباك الموحد الذي سيسهل من الإجراءات الإدارية".

من جانب أخر، أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن "الجزائر تسير في الطريق الصحيح بفضل تدخل ومشاركة جميع الأطراف، وهو ما سيساهم في إعادة إطلاق الآلة الإنتاجية". في المقابل دعا المواطنين لوضع الثقة في العمل الذي سينجز "دون استعجال النتائج".