بطولة أستراليا المفتوحة للتنس : المصنفة الأولى بارتي تودع المنافسة

ودعت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس, أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي, المقامة منافساتها حاليا على ملاعب ملبورن بارك.

وتحطم حلم بارتي بأن تصبح أول لاعبة أسترالية تنال لقب البطولة منذ 1978, بعد خسارتها أمام التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 25 بواقع 6-1 و 3-6 و 2-6 في دور الثمانية اليوم الاربعاء.

وتلتقي موخوفا, التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرتها, مع الأمريكية جنيفر برادي المصنفة 22 والتي حجزت بطاقتها بفوزها على مواطنتها جيسيكا بيجولا بمجموعتين لواحدة (4-6 و6-2 و6-1).

وتلعب اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الثالثة ضد الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز, المصنفة العاشرة, في المربع الذهبي, حيث كانت أوساكا قد تغلبت على هسيه سو وي (المصنفة 71 عالميا) من الصين تايبيه بمجموعتين دون مقابل (6-2 و6-2), فيما فازت وليامز على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا بمجموعتين نظيفتين أيضا (6-3 و6-3), يوم أمس الثلاثاء.